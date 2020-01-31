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10:49

Купченко предложил разрешить направлять маткапитал на ремонт недвижимости

фото ЗакС политика Купченко предложил разрешить направлять маткапитал на ремонт недвижимости

Депутат Заксобрания Петербурга Сергей Купченко («Единая Россия») 31 января представил на заседании парламентского комитета по законодательству свою поправку в городской закон о материнском капитале.

Единоросс предложил разрешить направлять средства маткапитала на ремонт жилого дома или квартиры.

В настоящее время маткапитал полностью или по частям можно тратить на оплату первого взноса при покупке жилья или погашения процентов по кредиту, на приобретение земельного надела для строительства жилого дома или ведения садоводства, на образование или медицинскую помощь для детей, на приобретение произведенного в России автомобиля. Также средства можно тратить на товары и услуги для адаптации детей-инвалидов.

Комитет инициативу поддержал. Накануне ее одобрила также комиссия ЗакСа по социальной политике.

 

Сергей Еремеев

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