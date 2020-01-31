18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

10:51

Петербургским ветеранам предложили предоставлять бесплатную юридическую помощь

фото ЗакС политика Петербургским ветеранам предложили предоставлять бесплатную юридическую помощь

Депутаты Заксобрания Петербурга от «Единой России» Денис Четырбок и Игорь Высоцкий подготовили законопроект о включении ветеранов боевых действий в перечень лиц, имеющих право на бесплатные консультации государственных юристов.

Инициативу 31 января поддержал парламентский комитет по законодательству.

По словам Четырбока, в городе проживает порядка 28 тысяч ветеранов боевых действий.

Бесплатная юридическая помощь в Петербурге уже предоставляется ветеранам Великой Отечественной войны, а также инвалидам I и II группы, героям России, обманутым дольщикам, жертвам политических репрессий и гражданам некоторых других социальных категорий.

 

Сергей Еремеев


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.
Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:
11:20 Муниципал: Суд отказался вызывать свидетелей по отмене выборов в МО "Ланское"

11:18 Лимонов впервые сослался на возраст, мешающий ему митинговать

11:13 Муниципал: Депутаты муниципалитетов Васильевского острова просят Беглова защитить здание медсанчасти на улице Одоевского

10:59 Рассудов обратил внимание чиновников на парковку в Волынском переулке

10:51 Петербургским ветеранам предложили предоставлять бесплатную юридическую помощь

10:49 Купченко предложил разрешить направлять маткапитал на ремонт недвижимости

10:27 Минюст предложил штрафовать за репосты материалов незарегистрированных СМИ

9:57 Муниципал: Макаров: От муниципалов зависит живой диалог между властью и обществом

9:33 Генпрокуратура обязала СК изменить обвинение сестрам Хачатурян на самооборону

30 января, 20:53 По делу Голунова посадили в СИЗО пятого экс-полицейского

30 января, 20:46 Кураев рассказал о сути своих разногласий с руководством РПЦ

30 января, 20:10 Глава Крыма требует жестко наказать депутатов, даривших блокадникам батоны

30 января, 19:51 Красносельским школьникам младших классов показали базу ОМОН

30 января, 19:33 Под стражу поместили четвертого экс-полицейского по "делу Голунова"

30 января, 19:17 Невзоров подвел промежуточный итог политической карьере Суркова

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru