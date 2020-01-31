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13:25

Родной брат Макарова может лишиться депутатского мандата

фото ЗакС политика Родной брат Макарова может лишиться депутатского мандата

Депутат муниципального совета МО «Ланское» (бывшая «Черная речка») Василий Макаров, приходящийся родным братом спикеру Законодательного собрания Петербурга и руководителю регионального отделения «Единой России» Вячеславу Макарову лишится мандата, в случае если Горсуд подтвердит решение Приморского районного суда об отмене результатов местных выборов по второму избирательному округу.

Василий Макаров по итогам единого дня голосования получил 2963 голоса и занял первое место по округу № 2.

По словам юриста петербургского отделения «Справедливой России» Александра Новикова, после того как решение вступит в силу ИКМО будет обязана назначить дату повторных выборов.

- Вопрос в дате. В компетенции комиссии находится вопрос назначения даты. То есть, условно, это может быть и через год, и через два, и через пять, - добавил Новиков.

Решение о частичной отмене результатов местных выборов по иску партии «Справедливой России» и кандидата Павла Чупрунова, недопущенного до выборов ИКМО вопреки судебному решению, Приморский районный суд принял на заседании 31 января.  


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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