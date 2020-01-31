В Москве хотят поставить памятник протоиерею Чаплину

Протоиерею Всеволоду Чаплину, скончавшемуся на прошлой неделе в 51-летнем возрасте, хотят посвятить памятник и установить его в столице представители Общественной палаты, о чем пишет "Интерфакс". Решение уже принято.

"Какого-то гигантизма, пафоса в нем быть не должно, отец Всеволод такого не любил. Это точно будет не бюст: бюсты ставят героям, начальству... Скорее, будет создан так называемый скульптурный портрет, который отражал бы личные качества отца Всеволода и заодно дух времени, поскольку он был одной из ярких, символичных фигур наших дней", - приводится цитата скульптора Салавата Щербакова, определенного на эту работу.

В Общественной палате также анонсировали учреждение литературной премии имени Чаплина и установку двух памятных досок - в Москве и в Минске.

Известный своими резонансными и зачастую эпатажными высказываниями в СМИ священнослужитель в последние годы жизни имел негласный конфликт с руководством РПЦ. Близкие к ситуации общественные деятели заявили накануне, что патриарх Кирилл запретил части своих подчиненных появляться на похоронах протоиерея и всячески уклонялся от помощи в их организации.