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16:23

Верховный суд не захотел пересматривать дело активиста Котова по статье 212.1 УК

фото ЗакС политика Верховный суд не захотел пересматривать дело активиста Котова по статье 212.1 УК

Приговор активисту Константину Котову, отправленному на четыре года в колонию по причине своих частых выходов на митинги, отказался пересматривать Верховный суд - вопреки поручению Конституционного суда, передает "Интерфакс".

"[ВС] ответил, что пересматривать приговор не будет, поскольку не рассматривает Определение КС №7-0 как новое обстоятельство, которым, согласно ст. 413 УПК, является "признание Конституционным Судом Российской Федерации закона, примененного судом в данном уголовном деле, не соответствующим Конституции Российской Федерации", - прокомментировала случившееся адвокат Котова Мария Эйсмонт в своем Facebook.

По ее словам, защита уже подала кассационную жалобу. Событию также успел дать пессимистичную оценку политик Дмитрий Гудков, многократно заступавшийся за единомышленника.

"Политический смысл здесь простой: кто будет протестовать – будет сидеть. И никакие юридические тонкости не заставят систему разжать зубы. Кого проглотили – того переварят", - написал он в социальной сети.

Таким образом, молодому человеку не помогли ни КС, ни широкая общественная кампания солидарности, ни даже внезапный интерес к делу президента Владимира Путина, усомнившегося в законности приговора по скандальной "дадинской" статье УК.

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