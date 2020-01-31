Чупрунов VS «Черная речка»

Выдвиженец от «Справедливой России» Павел Чупрунов смог оспорить в суде результаты выборов по второму округу муниципального образования «Ланское» (бывшая «Черная речка»). Приморский районный суд признал выборы там недействительными. Теперь под вопросом мандаты пяти муниципальных депутатов округа, среди которых родной брат спикера Законодательного собрания Вячеслава Макарова – Василий.

Летние катаклизмы

История Павла Чупрунова и избирательной комиссии тогда ещё «Черной речки» (с нового года муниципалитет поменял название на «Ланское») началась летом 2019 года, когда выдвиженец от «Справедливой России» пытался зарегистрироваться в качестве кандидата и участвовать в выборах. Как рассказал Чупрунов ЗАКС.Ру, он несколько дней стоял в очереди к ИКМО: пройти внутрь не удавалось из-за «фейковой» очереди – подставных кандидатов. Сдать документы местному избиркому выдвиженец смог только после приезда к ИКМО представителей Центральной избирательной комиссии и Санкт-Петербургской избирательной комиссии, уточнил Чупрунов.

По его словам, позже ему отказали в регистрации якобы из-за отсутствия в бумагах решения «Справедливой России» о его выдвижении. Этот отказ Чупрунов успешно оспорил в Приморском районном суде, который установил, что партия все же выдвинула своего кандидата в мундепы «Черной речки». По решению суда, ИКМО обязано было зарегистрировать выдвиженца. Это решение устояло и в Санкт-Петербургском городском суде на апелляции.

Дальше в истории начинаются разночтения. Чупрунов утверждает, что на заседании избиркома 4 августа его решили зарегистрировать, но без кворума - во время обсуждения его вопроса одна из членов комиссии вышла из кабинета. После этого никаких заседаний по кандидату от эсеров не было, заявил Чупрунов.

Представители муниципального избиркома в суде утверждали обратное: 4 августа после первого заседания проведено еще одно, на котором Чупрунову отказали в регистрации. Об этом заседании его якобы уведомили «в устной форме», заявили представители ИКМО. Выдвиженец говорит, что его ни каким образом не предупреждали о ещё одном собрании комиссии.

Решение же об отказе в регистрации адвокаты местного избиркома считают законным – его никто нигде не обжаловал.

- Данное решение никем не оспаривалось. В том числе, ни самим господином Чупруновым, ни партией «Справедливая Россия», а именно ее региональным отделением в данном случае. Данное решение принято в соответствии с нормами, установленными законом, - заявил представитель ИКМО.

В итоге фамилии Чупрунова не было в бюллетене, как и ещё 11 выдвиженцев от «Справедливой России». Несостоявшийся кандидат и региональное отделение партии подали в суд на отмену результатов выборов в МО «Черная речка».

Кампанию по выборам в муниципалитете критиковали многие. В их числе председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова. Она ставила в укор Санкт-Петербургской избирательной комиссии отсутствие каких-либо действий из-за нарушений в «Черной речке». Памфилова требовала от ГИКа разобраться с тем, что ИКМО так и не выполнило решение суда и не зарегистрировало Чупрунова. Она просила Горизбирком задуматься над расформированием местного избиркома. Также главу ЦИК возмутили карьерные изменения председателя муниципальной комиссии Михаила Доброхотова.

- В результате его (председателя ИКМО Михаила Доброхотова – прим ЗАКС.Ру) действий, во многом неправомерных, кто у нас избран? Пожалуйста, глава муниципального образования Артем Алексеевич Дорожков. И человек, который таким образом избран, назначает исполняющим обязанности того, благодаря кому он избран, - сердилась Памфилова.

Горизбирком к ее наставлениям прислушался, но частично. По заявлению ГИКа, они провели анализ ситуации. Член СПбИК Олег Зацепа сообщил, что председатель ИКМО «Чёрная речка» уже покинул свой пост - расформирование его уже не затронуло бы. Помимо этого, к муниципальному избиркому уже поданы иски в суд – если комиссию расформируют, возникнут определенные сложности с тем, кто будет представлять ее в суде, считает член ГИК.

Всевидящий и «разговор через табуретку»

Чупрунов оспаривал результаты выборов на втором округе, а «Справедливая Россия» на оставшихся трех – первом, третьем и четвертом. По результатам голосования, в совет прошли только представители «Единой России». Стоит отметить, что зарегистрированы были тоже только кандидаты от партии власти и четыре самовыдвиженца.

На заседании суда 31 января Чупрунов в очередной раз заявил, что из-за отсутствия его в бюллетене были нарушены права планировавших голосовать за него избирателей. Это мнение поддержали глава юридического отдела эсеров в Петербурге Александр Новиков и другие незарегистрированные представители партии. В частности, представитель «Справедливой России» заявил, что ИКМО «совершила умышленный недопуск» кандидатов от партии без законных оснований. Представители муниципального избиркома просили суд не удовлетворять требования Чупрунова, а по остальным незарегистрированным кандидатом прекратить рассмотрение дела.

Дело «Черной речки» привлекло к себе много внимания: из небольшого зала Приморского районного суда рассмотрение дела перенесли в помещение побольше, чтобы вместить всех желающих. Кроме простых жителей муниципалитета и сочувствующих эсерам, на заседания ходили и незарегистрированные кандидаты от «Справедливой России», и прошедшие в совет единороссы.

Выдвиженцы от эсеров настаивали на том, что во время предвыборной кампании большое количество избирателей планировало голосовать за них. Однако, не смогли этого сделать из-за действий избирательной комиссии, считают представители «Справедливой России».

Действующие мундепы говорили, что отменять результаты выборов никак нельзя – это будет ущемлять права их избирателей. В частности, об этом сказал и действующий глава совета Артем Дорожков.

- Это безусловно является провокацией и безусловно нарушит права всех избирателей, которые голосовали за депутатов, которые работали на территории, которые совершали поквартирный обход, которые на улице встречали людей, передававших просьбы – и они учтены на сегодняшний день в бюджете муниципального образования и реализуется на территории, - заявил Дорожков на заседании 15 января.

Похожую речь он озвучил и при рассмотрении дела 31 января. Глава муниципалитета говорил о том, что сейчас совет работает на благо всех горожан.

- Я избирался по четвертому округу, но скажу за каждого депутата, с которыми мы стали за эти четыре-пять месяцев настоящей командой. Мы в ежедневном режиме работаем на благо каждого жителя «Черной речки». Мы, в отличие от многих здесь присутствующих зрителей, реально ведем прием каждого гражданина и ни разу не слышали комментариев по поводу каких-то других кандидатов или ещё что-то там, каких-то активистов. Все люди идут к нам, к реально выбранным депутатам. К реально работающим депутатам муниципального образования, - сказал Дорожков.

Прокомментировать его выступление вне рамок судебного протокола решила одна из слушательниц – пожилая женщина, представившаяся ветераном труда. Она заявила, что действующие мундепы ничего не делают. Женщина пыталась продолжить свою критику власти, но судья и судебный пристав предупредили ее, что из-за реплик с места ее могут удалить из зала заседания.

- Я могу и уйти! – заявила слушательница. – Противно слушать и смотреть такое вранье! Бог всё видит и покажет вам!

Женщина вышла из зала, оставшиеся зрители аплодировали ей, судья тяжело вздыхала. Последние ее попытки оставаться в рамках протокола разрушились при очередном ходатайстве Чупрунова. Он просил приобщить к делу заявление в 34 отдел полиции с объяснениями члена ИКМО с правом совещательного голоса Тимофея Тумашевича о том, что Чупрунову не выдали в ИКМО решение по его регистрации. Судья поинтересовалась подробностями и дальнейшей судьбой заявления, но истец сам пояснить это не смог. По его словам, это можно узнать у присутствующего в зале Тумашевича.

- Разрешите обратиться, ваша честь? – поинтересовался член ИКМО.

- Нет, вы сейчас обратитесь к Чупрунову, а Чупрунов потом сообщит об этом суду, потому что вы не являетесь участником процесса, - ответила судья.

Дальше «допрос» проходил через истца. Судья задавала свой вопрос Чупрунову, он озвучивал его Тумашевичу, тот отвечал незарегистрированному кандидату, который передавал ответ судье. Однако, даже такой способ коммуникации не помог выяснить судьбу заявления – у члена ИКМО не было никаких бумаг от правоохранительных органов о его обращении.

«Встретимся на апелляции»

Долгое судебное разбирательство закончилось в пользу Чупрунова, но не в пользу всех истцов. Судья удовлетворила только часть ходатайства: признать незаконными результаты выборов на втором округе МО «Ланское».

Сейчас депутатами по второму округу являются Юлия Богомолова, Сергей Валюшицкий, Александр Нагинский, Николай Соловьев и Василий Макаров. Последний – родной брат спикера Законодательного собрания Вячеслава Макарова.

По словам юриста «Справедливой России» Новикова, после вступления решения суда в законную силу ИКМО должно назначить новые выборы в округе. При этом, уточнил представитель эсеров, комиссия может назначить дату голосования и через год-два или даже пять лет.

Пока же у обеих сторон есть 10 дней на обжалование решения в Санкт-Петербургском городском суде. После озвучивания решения районным судом и завершения заседания Новиков поразился результату.

- Неожиданный результат, молодые люди, - обратился юрист к представителям ИКМО. – Ну что, я думаю, встретимся ещё на апелляции?

София Саттарова

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