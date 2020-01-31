Беглов поручил подчиненным помочь семье рабочего, погибшего при сносе СКК Петербургский губернатор Александр Беглов дал распоряжение своим подчиненным поддержать семью рабочего из Петрозаводска, который погиб во время сноса СКК "Петербургский", закончившегося обрушением 80% здания. "Выражаю соболезнования близким рабочего, сорвавшегося при обрушении. Поставил задачу помочь семье погибшего", - написал чиновник на своей странице "ВКонтакте". На ней же ранее появилось требование Беглова не допустить обрушения остатков фасада спортивного комплекса. В свою очередь, петербургские эсеры попросили Генпрокуратуру проверить документацию, позволившую подрядчику приступить к сносу спортивного сооружения.

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