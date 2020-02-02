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13:24

Петербуржцы собрались на митинг в память об СКК

фото ЗакС политика Петербуржцы собрались на митинг в память об СКК

У полуразрушенного СКК «Петербургский» начался митинг противников сноса здания и застройки территории многоэтажными домами. Согласованная акция проходит 2 февраля на углу улиц Бассейная и Юрия Гагарина, передаёт корреспондент ЗАКС.Ру.

Ранее акция планировалась как митинг против сноса СКК, но из-за разрушения здания 31 января главное требование протестующих изменилось. Сейчас они требуют от властей Петербурга расторгнуть контракт с компанией «СКА-Арена», которая занимается реконструкцией комплекса.

Место проведения акции полиция огородила забором. Внутри «загона» собрались около 200 человек, за ним столпилось около 30 заинтересовавшихся петербуржцев. Среди участников митинга депутаты Законодательного собрания Надежда Тихонова («Справедливая Россия»), Борис Вишневский («Яблоко») и беспартийный Максим Резник.

Напомним, 31 января при демонтаже крыши СКК обрушилось 80% здания. При происшествии погиб рабочий.

За несколько часов до начала митинга была задержана координатор группы «Сквер у СКК» Лариса Лопаткина. Ее доставили в 29 отдел полиции.

София Саттарова


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