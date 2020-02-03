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12:59

СК завершил расследование убийства активистки Елены Григорьевой

фото ЗакС политика СК завершил расследование убийства активистки Елены Григорьевой

На сайте петербургского филиала Следственного комитета появилось сообщение о том, что следствие по громкому делу об убийстве политической активистки Елены Григорьевой летом прошлого года подошло к концу.

"Завершено расследование уголовного дела в отношении 29-летнего местного жителя, ранее судимого за незаконный оборот наркотиков, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство"). Следователями проверялись различные версии убийства. Однако в ходе следствия были получены доказательства о том, что убийство совершено на бытовой почве", - гласит текст сводки.

Утверждается, что в рамках расследования дела, направленного в прокуратуру, специалисты провели 12 молекулярно-генетических экспертиз.

Григорьеву нашли в ночь на 21 июля во дворе по Пулковской улице. После совместного употребления алкоголя убийца нанес женщине 17 ударов ножом. После трагедии по делу в качестве первого подозреваемого задержали киргиза Даврона Мухамедова. Он дал показания на другого человека – Алексея Волнянко. Последний был арестован, он признался в содеянном. Волнянко остается под стражей до 21 января.

 

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