Единороссы ЗакСа подготовили инициативу в защиту владельцев лоджий и балконов

Фракция «Единая Россия» Законодательного собрания Петербурга внесла законопроект, запрещающий штрафовать собственников балконов и лоджий, остекленных до 11 января 2020 года.

Административные наказания за незаконное остекление балконов вступили в силу в январе. Нарушителей могут оштрафовать на сумму от 1 до 5 тысяч рублей.

По информации пресс-службы ЗакСа, в связи с этим к председателю городского парламента Вячеславу Макарову поступило множество обращений от горожан.

«Изначально эти нормы вводились с целью защиты архитектурного облика города, и прежде всего – его исторической части, от безответственных действий некоторых владельцев коммерческой недвижимости, уродующих фасады зданий. Однако многочисленные обращения граждан и оперативно проведённый депутатами мониторинг правоприменительной практики показали, что под удар могут попасть и владельцы обыкновенных квартир в спальных районах. Мы живем в северном городе, где большую часть года использовать открытый балкон или лоджию очень сложно», - заявил Макаров.

Ранее он утверждал, что в восьмидесятые годы тоже остеклил балкон в своей квартире и понимает народные претензии.

Председатель комитета по законодательству ЗакСа Денис Четырбок написал в своем Telegram-канале, что законопроект о лоджиях и балконах рассмотрят уже на ближайшем заседании городского парламента 5 февраля.

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