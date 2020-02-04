Никиту Белых уволили с поста тюремного библиотекаря: теперь он шьет игрушки

Экс-губернатора Кировской области Никиту Белых, который отбывает 8-летний срок за взятку, уволили с поста тюремного библиотекаря, поделилась в разговоре с РИА "Новости" представитель регионального управления ФСИН.

"Был уволен за нарушение режима содержания", - пояснила она, добавив, что процесс был завершен ещё в декабре.

Теперь бывший управленец трудится в швейном цеху.

"В настоящий момент, например, у них один из заказов - пошив игрушек", - подытожила служащая пенитенциарной системы. По её словам, Белых на новую работу не жалуется и получает сдельную оплату.

"Открытые медиа" сообщают также, что во ФСИН отказались уточнять, за какую провинность был уволен экс-чиновник, заявив лишь, что если предать данную информацию огласке, Белых "может обидеться".

Напомним, в 2018 году Белых был приговорен к восьми годам колонии строгого режима и штрафу более 48 млн рублей. Пресненский суд Москвы признал его виновным в получении взятки в 400 тысяч евро в обмен на покровительство двум кировским компаниям. В одном интервью он признался, что на выплату присужденного штрафа ему не хватит и целой жизни.