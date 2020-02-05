Шаман Габышев пожаловался в ЕСПЧ на незаконное изъятие меча

Шаман Александр Габышев обратился жалобой на задержание в Европейский суд по правам человека, передает «МБХ медиа» со ссылкой на координатора «Правозащиты Открытки» Алексея Прянишникова.

Жалоба касается задержания Габышева в декабре 2019 года и дела о неповиновении требованию сотрудника полиции, по которому шамана оштрафовали на тысячу рублей. В частности, Габышев указал, что основным требованием полицейских было отдать им меч, но законных оснований для этого у них не было. В жалобе говорится, что в материалах дела «отсутствует законное обоснование изъятие меча», а суд при вынесении решения не учитывал позицию защиты.

Сторона защиты считает, что в отношении Габышева были нарушены несколько статей Конвенции по правам человека: 5 (право на свободу и личную неприкосновенность), 6 (право на справедливое судебное разбирательство) и 18 (пределы использования ограничений в отношении прав). Также в ЕСПЧ с жалобами обратились сторонники шамана Алексей Брылев и Кирилл Мухтарулин: их также задержали 10 декабря.

Габышев с лета 2019 года шел пешком в Москву, намереваясь «изгнать Путина». Он собирается провести некий «очищающий» обряд у стен Кремля. В сентябре задерживали, он находился под подпиской о невыезде по делу по ч. 1 ст. 280 УК РФ (призывы к экстремистской деятельности). Позже он возобновил поход, но в декабре его задержали в Якутии. Свой путь он намерен продолжить весной.