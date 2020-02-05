Чупрунов узнал предполагаемого похитителя вещей наблюдателей на одной фотографии с Макаровым

Политический активист Павел Чупрунов, которому нынешней зимой удалось добиться через Приморский районный суд решения об отмене результатов муниципальных выборов в МО "Черная речка" (сейчас - МО "Ланское"), рассказал новые подробности, связанные с единым днем голосования 8 сентября.

В течение того дня его оппозиционно настроенные единомышленники Михаил Лосев и Дмитрий Васильев, работавшие наблюдателями, обнаружили пропажу своих личных вещей на участке, заподозрив в этом одного из людей спортивного вида, которые наблюдателей выталкивали силой. По прошествии нескольких месяцев одного из дежуривших "качков" Чупрунов припомнил в лицо - узнав его на одной фотографии со спикером ЗакСа Вячеславом Макаровым, а также в соцсетях под вымышленным именем. Об этом активист рассказал "Новой газете". Характерно, что Макарова много лет считают покровителем муниципалитетов Петроградской стороны и бывшей "Черной речки" тоже.

"ВКонтакте" некто Петя Иванов не ответил, после чего Чупрунов с наблюдателями обратились к следователю: речь идет о краже рюкзака с деньгами.

До самих выборов Чупрунова не допустили и, кроме того, не допустили до участия в подсчете голосов. Если Горсуд отклонит апелляцию победившей в скандальном муниципалитете команды депутатов, то, скорее всего, своего места в совете лишится брат Вячеслава Макарова Василий Макаров.

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