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20:16

Издание «ФАН» пожаловалось вице-спикеру ЗакСа на депутата Резника

фото ЗакС политика Издание «ФАН» пожаловалось вице-спикеру ЗакСа на депутата Резника

Интернет-СМИ «Федеральное агентство новостей» направило вице-спикеру Законодательного собрания Сергею Соловьеву обращение из-за того, что беспартийный депутат Максим Резник поддерживает фигурантов дел «Сети» и «Нового величия». Парламентарий 5 февраля опубликовал данное обращение на своей странице в Facebook

В нем сотрудники издания, входящего в медиагруппу Евгения Пригожина «Патриот»,  сообщают Соловьеву, что Резник якобы проводил сбор средств в рамках аукциона в поддержку фигурантов дела «Сети» (организация была признана террористической и запрещена в России), «Нового величия» и «Ростовского дела». В издании «ФАН» расценили участие в благотворительном мероприятии как финансирование запрещенных организаций. Соловьева в обращении попросили проверить предоставленную информацию и, если она подтвердится, привлечь к уголовной ответственности парламентария по статьям о содействии и оправдании терроризма (ст. 205.1 и ст.205.2 УК РФ).  Обращение подписано генеральным директором «ФАН» Евгением Зубаревым.

Сам депутат Максим Резник на своей странице в Facebook назвал полученное парламентом обращение «доносом». В комментариях к посту ему предлагают подумать над заявлением о клевете.

Соловьев сообщил Znak.com, что специальная комиссия ЗакСа рассмотрела заявление и отправила его в прокуратуру. Вице-спикер пояснил, что уголовные статьи очень серьезные и сам парламент не может сделать выводы – нужна проверка. 

Благотворительный аукцион в поддержку политических заключенных проходил в петербургском баре «Бакалавриат». За вечер было собрано 81,6 тысяч рублей. 

Напомним, в 2019 году депутат Максим Резник стал героем многочисленных критических публикаций ряда СМИ, которые связывают с бизнесменом Евгением Пригожиным. Информационная кампания против депутата началась весной - после выступления парламентария на согласованном первомайском шествии, которое разогнал ОМОН.  За Резника вступались многие городские политики и общественные деятели, на его защиту встала и конфликтная комиссия ЗакСа, заключившая, что имела место манипуляция общественным мнением, базирующаяся на всяческих «слухах» и незаконной слежке. 


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