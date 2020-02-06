18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

18:28

Экс-фигуранту "московского дела" Миняйло выплатят компенсацию за незаконное преследование

фото ЗакС политика Экс-фигуранту "московского дела" Миняйло выплатят компенсацию за незаконное преследование

Столичный Тверской суд постановил, что Министерство финансов должно выплатить бывшему фигуранту "московского дела" Алексею Миняйло 150 тысяч рублей за незаконное уголовное преследование, извещает "МБХ медиа".

Изначально заявленная мужчиной сумма составляла 1,5 млн рублей. На заседании отсутствовали представители Минфина, которые вместо лично присутствия направили бумагу, в которой говорилось, что дело Миняйло прекратили по нереабилитирующим обстоятельствам. Однако адвокаты участника разбирательства возразили, так как в решении о прекращении дела данное обстоятельство было проигнорировано.

Миняйло арестовали из-за несанкционированной акции в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму, которая прошла 27 июля 2019 года: при этом в самом мероприятии он так и не успел поучаствовать, так как его задержали незадолго до начала событий. Несмотря на это он, хоть и не на долгое время, стал фигурантом дела о "массовых беспорядках": в сентябре его освободили, сняв все уголовные обвинения.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

11:27 В Мосгордуму внесли проект амнистии к 75-летию Победы: под неё попадают фигуранты "московского дела"

5 февраля, 20:55 Поклонская готова способствовать освобождению осужденных по "московскому делу"

5 февраля, 17:23 Экс-фигурант "московского дела" Барабанов потребовал 1,2 млн рублей компенсации за преследование

3 февраля, 19:15 Генпрокуратура запросила снижение срока политическому активисту Котову

31 января, 18:03 Мосгорсуд отказался изменить приговор Мартинцову и Лесных по "московскому делу"

31 января, 16:23 Верховный суд не захотел пересматривать дело активиста Котова по статье 212.1 УК

30 января, 11:57 Профессор Соловей считает пересмотр дела активиста Котова "издевательской подачкой" обществу

29 января, 12:07 Суд не стал менять пятилетний приговор активисту Синице за твит о детях силовиков

27 января, 14:07 Песков попросил не связывать отставку Чайки с проверкой дела Константина Котова

23 января, 20:32 Фигуранту "московского дела" Баршаю продлили арест до 27 февраля


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:
20:54 Навальный аплодирует решению судьи, отменившего результаты выборов в МО "Черная речка"

20:09 После реконструкции интерьер "Василеостровской" решили не восстанавливать до конца

19:42 Невзорову представляется надуманной демографическая проблема в России

19:26 Путин назначил врио губернатора Пермского края

19:12 СМИ: Комитету по развитию транспортной инфраструктуры подобрали нового главу

18:58 Экс-силовики, фигуранты дела Голунова избили задержанную по делу о наркотиках женщину

18:49 Дмитриева запросила у Соколова подробности предстоящей транспортной реформы

18:28 Экс-фигуранту "московского дела" Миняйло выплатят компенсацию за незаконное преследование

18:11 Суд впервые прекратил одно дело об иноагентах в отношении главы "Мемориала"

18:10 Медведев считает, что ЕдРу должны помогать все государственные институты

18:03 Муниципал: На экс-главу администрации МО №72 подали заявление из-за пропажи муниципального Iphone S6

17:43 Милонова взволновала проблема "числа зверя" на автомобильных номерах

17:41 Quest Pistols и "Бурановские бабушки" помогут петербуржцам виртуально спалить Масленицу

17:17 Из-за курьезного ДТП с участием полицейского Яшину предстоит юридическая тяжба

17:13 Муниципал: Подрядчик попросил суд взыскать с администрации МО «Купчино» 1 млн рублей

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru