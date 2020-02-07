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14:07

Поп-певица Михальчик рассказала, как стать депутатом

фото ЗакС политика Поп-певица Михальчик рассказала, как стать депутатом

Член муниципального совета МО «Сергиевское» и выпускница проекта «Фабрика звезд» Юлия Михальчик сделала новый пост в Instagram о своей депутатской деятельности.

На фото певица сидит за рабочим столом, за ее спиной – флаги партии «Единая России», Петербурга и Российской Федерации.

«Сегодня на приеме населения услышала историю Скурихиной Тамары Леонидовны... Она в раннем возрасте пережила Блокаду Ленинграда... сидела и еле сдерживала слёзы... вот, действительно... лишь бы не было войны», - подписала фото мундеп.

С какой именно проблемой к ней пришла жительница и как совет будет эту проблему решать, Михальчик не уточнила.

Восхищенные комментарии под постом оставили почитатели таланта певицы и депутат Госдумы от «Единой России» Евгений Марченко. Он вместо слов прокомментировал историю о блокаднице тремя «огненными» смайликами.

Одна из подписчиц, попросила Михальчик написать «инструкцию», как стать депутатом. Певица охотно ответила: «Подаёте документы, собираете подписи».

Напомним, подать документы для участия в выборах в муниципальный совет МО «Сергиевское» смогли только кандидаты от «Единой России» и несколько самовыдвиженцев. Представители КПРФ и ЛДПР устраивали круглосуточные дежурства у стен избирательной комиссии муниципалитета, но попасть внутрь так и не смогли. Каждый раз очередь перед ними занимали одни и те же люди спортивного телосложения, некоторые из «ожидавших» были одеты в футболках с логотипами клубов единоборств.

После выборов избирательная комиссия МО «Сергиевское» была расформирована по решению суда. Депутата Госдумы Марченко глава ЦИК Элла Памфилова обвинила в «прямом вмешательстве» в проведение муниципальных выборов в Петербурге.

ЗАКС.Ру неоднократно связывался с PR-агентом Михальчик и представителями муниципального совета «Сергиевского» с просьбой предоставить комментарий от певицы о том, как ей удалось подать документы в ИКМО и по каким дням она осуществляет прием населения. Получить ответы на эти вопросы не удалось.

Отметим, что в своем Instagram выпускница «Фабрики звезд» сделала уже два поста о работе депутатом. В первом, сразу после получения удостоверения мундепа, Михальчик заявила, что зона ее ответственности в местном совете – культура, и заверила, что пришла в муниципалитет не за заработком. На большинстве остальных фотографий в Instagram певицы стоит геолокация «Москва».  


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