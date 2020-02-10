Консолидация оппозиционных сил видится Удальцову невыполнимой задачей

Политик Сергей Удальцов, регулярно призывающий всех оппозиционеров забыть о разногласиях и выйти на ту или иную протестную акцию, признал, что при всех его стремлениях единства действий добиться невозможно. По разным причинам договоренность недостижима. Примечательно, что при этом в число надежных и преданных идее оппозиционеров он включил бессменного лидера КПРФ Геннадия Зюганова, известного своими спорными высказываниями о митинговой активности.

"Лидер КПРФ Зюганов, представители патриотического фланга считают, нужна коалиция, нужен единый фронт. Кто останется в стороне, значит, спойлер или человек недоговороспособный. Их власть плодит, никуда мы от них не денемся. Соблазны велики, власть их подкупает деньгами, привилегиями, обещаниями. Ориентируйтесь на тех, кто долго работает, подтвердил свою репутацию какими-то делами во благо людей", - посоветовал лидер "Левого фронта", давая интервью "Свободной прессе".

Несмотря на сказанное выше, стремление власти поменять Конституцию, полагает Удальцов, потенциально способно сделать невозможное возможным, но и при этом условии верится ему в выполнение задачи с трудом.