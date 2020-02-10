18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

14:59

Консолидация оппозиционных сил видится Удальцову невыполнимой задачей

фото ЗакС политика Консолидация оппозиционных сил видится Удальцову невыполнимой задачей

Политик Сергей Удальцов, регулярно призывающий всех оппозиционеров забыть о разногласиях и выйти на ту или иную протестную акцию, признал, что при всех его стремлениях единства действий добиться невозможно. По разным причинам договоренность недостижима. Примечательно, что при этом в число надежных и преданных идее оппозиционеров он включил бессменного лидера КПРФ Геннадия Зюганова, известного своими спорными высказываниями о митинговой активности.

"Лидер КПРФ Зюганов, представители патриотического фланга считают, нужна коалиция, нужен единый фронт. Кто останется в стороне, значит, спойлер или человек недоговороспособный. Их власть плодит, никуда мы от них не денемся. Соблазны велики, власть их подкупает деньгами, привилегиями, обещаниями. Ориентируйтесь на тех, кто долго работает, подтвердил свою репутацию какими-то делами во благо людей", - посоветовал лидер "Левого фронта", давая интервью "Свободной прессе".

Несмотря на сказанное выше, стремление власти поменять Конституцию, полагает Удальцов, потенциально способно сделать невозможное возможным, но и при этом условии верится ему в выполнение задачи с трудом.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:
16:40 Песков: Путин неоднократно разбирался с ситуацией по делу "Сети"

16:28 Эсеры отстаивают "народную" детскую площадку на Васильевском острове

16:25 Муниципал: Суд начал рассмотрение дела о снятии полномочий с мундепа МО №72

16:12 Бортко о судебных спорах с рекламщиками: Они просто обиделись

16:01 Движение на 32 дорогах Крестовского острова ограничат в дни Евро-2020

15:58 Граждан Ленобласти посвятят в тайны борьбы с борщевиком

15:30 "Яблоко": Приговор по делу "Сети" - чудовищное надругательство над законом

15:12 ЗакС рассмотрит подготовленный семь лет назад законопроект МО «Полюстрово»

15:02 В России разрешат выращивать коноплю и мак в медицинских и промышленных целях

14:59 Консолидация оппозиционных сил видится Удальцову невыполнимой задачей

14:42 Глава Минцифраза призвал школы, больницы и поликлиники проявлять больше интернет-активности

14:28 Солист "Порнофильмов" поддержал защитников Шиеса и получил от них подарок

14:12 Главный нарколог Минздрава назвал треть россиян "тихими алкоголиками"

13:40 Навальный о подсудимых по делу "Сети": Любой министр большая угроза обществу, чем эти ребята

13:12 Участок "Скандинавии" отремонтируют за 13,6 млрд рублей

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru