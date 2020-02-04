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14:45

Путин: Поправки в Конституцию были мной предложены не для того, чтобы продлить свои полномочия

фото ЗакС политика Путин: Поправки в Конституцию были мной предложены не для того, чтобы продлить свои полномочия

Российский глава Владимир Путин частично пояснил, зачем ему понадобилось вносить коррективы в Основной закон страны. Выдержками из речи президента делится "Эхо Москвы".

"Поправки в Конституцию были мной предложены не для того, чтобы продлить свои полномочия", - заявил глава государства.

По его словам, изменения было "продиктованы самой жизнью", так как на сегодняшний день некоторые "вещи" работают не так, как должны. В то же время Путин выразил надежду, что процесс подготовки поправок не затянется.

"Голосование по поправкам к Конституции будет высшей формой демократии. Радует, что идет широкая дискуссия", - сообщил Путин.

Напомним, президент известил о намерении провести конституционную реформу во время оглашения послания Федеральному собранию. В числе корректив имеются, например, следующие: ужесточение требований к кандидатам в президенты, сокращение максимального количества президентских сроков до двух, наделение Госдумы полномочиями утверждать федеральных министров, установление приоритета российского права над международным.

Предположительно всенародное голосование по внесению изменений в Конституцию может пройти либо 12, либо 26 апреля.

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