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15:12

ЗакС рассмотрит подготовленный семь лет назад законопроект МО «Полюстрово»

фото ЗакС политика ЗакС рассмотрит подготовленный семь лет назад законопроект МО «Полюстрово»

Депутаты Законодательного собрания Петербурга на заседании 12 февраля рассмотрят во втором чтении проект закона муниципального совета МО «Полюстрово», принятого за основу еще в феврале 2013 года.

Муниципалы еще позапрошлого созыва МО «Полюстрово» предлагали конкретизировать один пункт закона «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге». По мнению мундепов, необходимо уточнить, что к вопросам местного совета относится сбор и вывоз только того мусора, который расположен на внутридворовых территориях муниципалитета. В пояснительной записке авторы законопроекта указали, что городские власти требуют от муниципалов заниматься ликвидацией крупных несанкционированных свалок, расположенных на территории их округов:

«Крупные несанкционированные свалки в большинстве своем в адресные программы не включаются, а, следовательно, обязанность по их уборке ложится на муниципальные образования».

Первое чтение инициатива прошла 20 февраля 2013 года. С тех пор в закон «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» было внесено более 60 правок.

Добавим, что также в проект повестки ближайшего заседания ЗакСа вошло третье чтение законопроекта муниципального совета МО «Народный», внесенного в 2015 году. Инициативой предлагается разрешить органам местного самоуправления создавать пешеходные дорожки.  


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