Песков: Путин неоднократно разбирался с ситуацией по делу "Сети"

Российский глава Владимир Путин был осведомлен о том, как проходит процесс судебного разбирательства по делу о признанном террористическим сообществе "Сеть", однако на данный момент сделать что-либо он уже не в состоянии, суд уже принял решение.

"Президент неоднократно разбирался с этой ситуацией, неоднократно поручал тщательно все проверить на предмет соответствия закону. Какое-либо иное вмешательство в действия следственных органов невозможно, тем более со стороны главы государства", - цитирует Пескова "Интерфакс".

Отметим, правозащитники докладывали Путину об обстоятельствах дела "Сети" и жалобах фигурантов на пытки во время круглого стола с участием представителей Совета по правам человека в 2018 году.

Ранее сегодня суд в Пензе отправил в колонию семерых юношей, участвовавших в процессе: наиболее остальных - 18 лет колонии строгого режима - получил Дмитрий Пчелинцев, которого сочти организатором сообщества. Илья Шакурский получил 16 лет, Андрей Чернов - 14, Максим Иванкин - 13, Михаил Кульков - 10 лет, Василий Куксов - 9, Арман Сангынбаев - 6.

Суд счел, что молодые люди якобы немеревались участвовать в госперевороте. Однако обвинительная фабула не содержит никакой конкретики: "В неустановленном месте, в неустановленное время и при неустановленных обстоятельствах".

"Сеть" признана террористической организацией и запрещена в РФ.