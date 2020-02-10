«Было чувство безнаказанности, но, видите, не сработало»

Карьера единоросса Олега Калядина из Петроградского района Петербурга разрушилась практически на глазах. Еще в четверг, 6 февраля, он, будучи главой муниципального образования «Введенский», фотографировался с ветеранами для официальной страницы муниципалитета «ВКонтакте». Не прошло и двух суток, как полиция вломилась в его квартиру и обнаружила там подпольное казино. Уже в понедельник, 10 февраля, он лишился партбилета и оставил пост муниципального главы, который занимал более 10 лет.

фото из группы "Муниципальный округ Введенский"

Дом без новых домофонов

Наличие в своей квартире в доме на Кронверкском проспекте столов для покера, рулетки и игровых автоматов Олег Калядин объяснил прихотями арендаторов. Как пишет «Фонтанка.ру», муниципал из «Единой России» сообщил полиции, что в последнее время сдавал жилье и не знал, что там происходит. Неизвестно, как восприняли эту информацию правоохранители, но спикера Законодательного собрания и лидера городских единороссов Вячеслава Макарова слова давнего соратника, видимо, не впечатлили. В субботу, 8 февраля, уже через пять часов после того как информация об обыске у главы МО «Введенский» стала публичной, Макаров объявил, что региональное отделение партии незамедлительно рассмотрит вопрос об исключении Калядина.

«Если есть действия на грани, то произошедшее – далеко за гранью. Сдавать свою квартиру в аренду, где потом начинает процветать преступный бизнес, – подобное поведение категорически несовместимо со статусом члена нашей партии», - передала слова спикера ЗакСа пресс-служба петербургских единороссов.

Калядин все понял и 10 февраля, в первый рабочий день новой недели, объявил, что оставит должность главы муниципалитета. Через несколько часов президиум регионального совета ЕдРа исключил его из партии.

Несколько собеседников ЗАКС.Ру, проживающих в МО «Введенский» подтвердили, что в последнее время, практически не встречали главу муниципального образования рядом с его домом на Кронверкском проспекте, так как он якобы переехал в поселок в Курортном районе, а на Петроградской стороне появлялся только по рабочим делам.

Муниципальный депутат МО «Гавань» Ольга Фаттуш проживает по соседству от дома, в котором была найдена «игровая» квартира. Она не сомневается в том, что Калядин мог быть в курсе происходящего на принадлежащих ему квадратных метрах:

- Не может человек, имеющий такой статус, юрист, не знать об этом, это нонсенс. Он же не из села приехал, купил и уехал. Видимо, было чувство безнаказанности и стопроцентного прикрытия, но, видите, не сработало, - предположила мундеп.

Фаттуш обратила внимание, что когда в ее и других соседних домах компания «Дом.ру» установила новые домофоны, оборудованные камеры, дом главы муниципалитета оператор обошел стороной. Сейчас мундеп связывает это с последним скандалом, в который попал Калядин.

- Зачем им ставить видеонаблюдение, когда у них подпольное казино? А нас никого не спрашивали, проснулись – а у нас новое оборудование, - добавила депутат.

«Будем мочить»

В муниципальную политику Калядин пришел в возрасте 35 лет, став в 2004 году депутатом МО «Кронверкское». Через год он принимал участие в довыборах в Заксобрание по 39 округу. Место депутата городского парламента освободилось после того как Сергей Тарасов ушел на работу в правительство Валентины Матвиенко. Электоральную борьбу Калядин проиграл, но и выборы были признаны несостоявшимися из-за недостаточной явки.

В 2008 году он стал помощником депутата Госдумы Василия Захарьящева, попавшего в федеральный парламент в 2007 году, через четыре года после успешной работы в избирательном штабе Валентины Матвиенко. В том же штабе трудился завкафедерой Военно-космической академии имени Можайского и депутат МО «Чкаловское», другого муниципалитета Петроградской стороны, Вячеслав Макаров.

После муниципальных выборов 2009 года Калядин стал главой МО «Введенский» и проработал в этой должности 11 лет. До недавнего времени, из-за близости к спикеру ЗакСа Макарову, у которого он с 2011 года трудился советником, казалось, что позиции муниципалы очень устойчивы. В 2017 году руководитель петербургских единороссов даже публично советовал губернатору Георгию Полтавченко взять Калядина на должность заместителя главы Петроградского района.

фото из группы "Муниципальный округ Введенский"

К этому времени муниципал возглавлял МО «Введенский» уже второй срок подряд. В 2014 году Калядину, заручившемуся поддержкой школьников, удалось не просто переизбраться в муниципальный совет, но и укомплектовать его исключительно представителями «Единой России». Единороссы из ЗакСа в ответ не жалели на петроградский муниципалитет депутатской поправки при формировании бюджета.

Во время предвыборной кампании 2014 года оппозиционные кандидаты сначала просто не могли найти избирательную комиссию «Введенского» - Калядин при этом уверял, что комиссия работает открыто и ни от кого не прячется. Затем в ИКМО не получалось попасть. По словам участвовавшей в тех выборах от партии «Яблоко» Ольги Фаттуш, представители оппозиции проводили у помещения комиссии сутки, а когда двери перед ними открылись, внутри уже стояла очередь из кандидатов, зашедших через черный ход. Фаттуш называет их «подставными», хотя некоторым из них посчастливилось избраться в местный совет.

- Подставные люди, которые стояли с папками, создавая очередь, они сейчас сидят в совете. [Юлия] Пудовкина у них такая есть, она тоже стояла, прикидывалась невинной девочкой, которая не может подать документы, чтобы мы не подали, - вспоминает мундеп МО «Гавань».

Во время попыток зарегистрироваться оппозиционные кандидаты вызвали полицейских, депутатов Заксобрания и уполномоченного по правам человека в Петербурге Александра Шишлова. Со стороны муниципалов в качестве усиления приехал Калядин.

- Он сказал: «Ольга Александровна, я сейчас распоряжусь, чтобы у вас приняли документы, но даже если вы пройдете, мы вас будем мочить». На это повернулся Шишлов и спросил, а где вы будете мочить? – рассказала Фаттуш.

Глава МО «Гавань» Нэлли Вавилина в 2014 году курировала команды кандидатов «Справедливой России» в муниципальные советы в Петроградском районе. Выборы в МО «Введенский» она вспоминает со словами «хамство, жлобство и мошенничество».

- Был такой депутат Государственной думы Ушаков Дмитрий Владимирович. Так как скрывалось ИКМО и люди не могли подать документы, он, думая, что, раз он депутат Госдумы, с ним будут прекрасно разговаривать, привез документы сам. Сопровождал кандидатов в муниципальные депутаты. Вышел господин какой-то, сказал, давайте я вам сейчас помогу. Взял документы и больше его никто не видел. Потом мы выяснили, что это был Калядин, - поделилась Вавилина.

Конец муниципальной вольницы

В 2015 году Калядин стал почетным жителем Петроградского района, а через год организовал и возглавил общественную организацию «Объединение советов многоквартирных домов». Согласно официальному сайту, объединение проводило обучающие семинары и юридические консультации, организовывало круглые столы по вопросам ЖКХ. Депутат «Гавани» Фаттуш уверяет, что организация занималась и коммерческой деятельностью – якобы за вознаграждение служила юридической прокладкой между домовыми советами и юридическими лицами.

- Я председатель совета дома. Мы не имеем права заводить свой расчетный счет, чтобы брать плату за рекламу, например, от провайдеров. Нужно где-то эти деньги аккумулировать. Калядин подсуетился, создал эту организацию и предлагал всем председателям советов домов, желающих аккумулировать деньги, обращаться в их компанию. Я спросила: How much? На это было сказано: 35-40%. Это грабеж, понимаете? – рассказала Фаттуш.

Петербургский центр «Трансперенси Интернешнл» в 2018 году написал в прокуратуру, обратив внимание, что глава муниципалитета не может руководить некоммерческой организацией. Прокуратура Петроградского района внесла представление об устранении нарушений антикоррупционного законодательства.

- Все закончилось тем, что Калядин перестал быть руководителем некоммерческой организации. Он сам ушел, его не пришлось уговаривает, - поделился с ЗАКС.Ру руководитель петербургского отделения «Трансперенси» Дмитрий Сухарев.

В 2016 году глава МО «Введенский» участвовал в праймериз «Единой России» по выдвижению кандидатов в Госдуму и ЗакС. Делал он это, скорее всего, по олимпийскому принципу «главное не победа» и никуда выдвинут партией не был. Зато через три года снова провел в совет одних единороссов и переизбрался сам.

Руководитель организации «Петербургское велосообщество» Павел Хусу участвовал в тех выборах как кандидат от партии «Яблоко» и был снят за пару недель до дня голосования по иску «спойлера», поданного в Верховный суд.

В разговоре с ЗАКС.Ру Хусу напомнил, что в эту кампанию в «Введенском» использовались многие технологии, благодаря которым петербургские выборы «прославились» на всю страну:

- Да, все было, как в 2014 году. Тайное объявление выборов и невозможность получить информацию в ИКМО или взять в районной библиотеке муниципальную газету с данными о выборах. Были и фейковые очереди, но, видимо, все ж черного хода в ИКМО не было, и эти люди приходили, как они утверждали, в 6 утра к ИКМО, чтобы составить список очереди.

Вячеслав Макаров, традиционно избирающийся в ЗакС от Петроградской стороны и МО «Черная речка», в период предвыборной кампании признался, что ему ничего не известно о нарушениях на его территории, а после подведения итогов заявил, что выборы прошли «интеллигентно» и «без нарушений». Казалось бы, соратник по Петроградке мог и дальше руководить муниципалитетом и пользоваться покровительством за надежность и преданность, но спустя без малого полгода настроения в ветвях власти сильно поменялись и бывшему муниципальному ассу «Единой России» пришлось стать сбитым летчиком, дабы не уронить в грязь авторитет шефа.

Сергей Еремеев

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