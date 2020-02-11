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11 февраля, 19:55

Беглов посоветовал Рассудову решать проблему "псевдожилья"  в ЗакСе

фото ЗакС политика Беглов посоветовал Рассудову решать проблему "псевдожилья"  в ЗакСе

Губернатор Петербурга Александр Беглов в ответ на запрос депутата Законодательного собрания Александра Рассудова о мерах по борьбе с "псевдожильем" под видом гостиниц напомнил парламентарию, что тот может вынести этот вопрос на рассмотрение ЗакСа. 

Рассудов неоднократно обращался в Смольный с просьбой создать рабочую группу, которая бы решила проблему строительства апарт-отелей, фактически предоставляющих апартаменты в долгосрочную аренду. По мнению депутата, при строительстве "псевдожилья" не учитываются нормы обеспечения жителей таких домов местами в детских садах и школах, требования по числу парковочных мест, озеленению и отсутствию вблизи промышленных предприятий. 

В 2019 году вице-губернатор Олег Марков уже сообщал Рассудову, что в городе уже два года действует рабочая группа по развитию гостиничной инфраструктуры, а создавать новую, целью которой будет предотвращение "строительства псевдожилья под видом гостиниц", он считает нецелесообразным. 

Александр Беглов же со своей стороны добавил, что в декабре 2019 года была создана еще одна рабочая группа по развитию гостиничной отрасли, и предложил Рассудову рассмотреть возможность своего участия в заседаниях этой группы. 

Также губернатор отметил, что для принятия дополнительных мер по строительству жилья под видом гостиниц может потребоваться изменение действующего законодательства. Поэтому, сообщил Беглов Рассудову, "с Вашей стороны может быть инициировано вынесение данного вопроса на  рассмотрение профильного органа Законодательного собрания". 


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