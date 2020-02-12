Муниципал
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Муниципал

10:35

ЗакС решил не принимать инициативу позапрошлого созыва совета МО "Полюстрово"

фото ЗакС политика ЗакС решил не принимать инициативу позапрошлого созыва совета МО "Полюстрово"

Заксобрание Петербурга на заседании 12 февраля отказалось принимать в  третьем чтении внесенный в 2012 году законопроект муниципального совета МО «Полюстрово».

Муниципалы еще позапрошлого созыва МО «Полюстрово» предлагали конкретизировать один пункт закона «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге». По мнению мундепов, необходимо уточнить, что к вопросам местного совета относится сбор и вывоз только того мусора, который расположен на внутридворовых территориях муниципалитета. В пояснительной записке авторы законопроекта указали, что городские власти требуют от муниципалов заниматься ликвидацией крупных несанкционированных свалок, расположенных на территории их округов:

«Крупные несанкционированные свалки в большинстве своем в адресные программы не включаются, а, следовательно, обязанность по их уборке ложится на муниципальные образования».

Первое чтение инициатива прошла 20 февраля 2013 года. С тех пор в закон «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» было внесено более 60 правок.

Только три депутата ЗакСа стали голосовать по этому вопросу. Двое были за, один - против.

Сергей Еремеев


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.
Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Упоминаемые муниципальные округа, рейтинг в этом материале

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:
15:16 УФАС уличило оптовиков в сговоре из-за резкого роста цен на медицинские маски

14:55 Активистке "Другой России" дали 10 суток ареста за картинку в Instagram

14:50 Макаров объяснил историю своего экс-соратника Калядина на примере листка бумаги

14:20 Обвиненный во взяточничестве псковский экс-замгубернатора получил пять лет колонии

14:00 Петербургские аптеки располагают двухнедельным запасом медицинских масок

13:59 "Мосгортранс" решил хвалить пассажиров за оплату проезда в рамках борьбы с "зайцами"

13:45 Шульман отметила новый тренд в судопроизводстве по "террористическим" делам

13:26 Экс-глава управления ФСИН попытался покончить с собой после приговора по делу о вымогательстве

13:18 В Коломне при возгорании исторического дома погиб петербуржец

12:58 Мишустин назначил Одеса Байсултанова замминистра спорта, тот поблагодарил Кадырова

12:57 Уличный художник Loketski обратился к теме строительства метрополитена

12:49 "Россия - последняя надежда Бога на Земле": Макаров высказался за упоминание всевышнего в Конституции

12:43 Архангельскому губернатору вручили антипремию в здании областного ЗакСа

12:12 Бывший вице-премьер Гордеев получил мандат депутата Госдумы

12:10 РЖД анонсировали заключение договора на проектирование ВСМ между двумя столицами

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru