ЗакС решил не принимать инициативу позапрошлого созыва совета МО "Полюстрово"

Заксобрание Петербурга на заседании 12 февраля отказалось принимать в третьем чтении внесенный в 2012 году законопроект муниципального совета МО «Полюстрово».

Муниципалы еще позапрошлого созыва МО «Полюстрово» предлагали конкретизировать один пункт закона «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге». По мнению мундепов, необходимо уточнить, что к вопросам местного совета относится сбор и вывоз только того мусора, который расположен на внутридворовых территориях муниципалитета. В пояснительной записке авторы законопроекта указали, что городские власти требуют от муниципалов заниматься ликвидацией крупных несанкционированных свалок, расположенных на территории их округов:

«Крупные несанкционированные свалки в большинстве своем в адресные программы не включаются, а, следовательно, обязанность по их уборке ложится на муниципальные образования».

Первое чтение инициатива прошла 20 февраля 2013 года. С тех пор в закон «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» было внесено более 60 правок.

Только три депутата ЗакСа стали голосовать по этому вопросу. Двое были за, один - против.

Сергей Еремеев

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