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10:37

Законопроект об "инициативном бюджетировании" прошел второе чтение ЗакСа

фото ЗакС политика Законопроект об "инициативном бюджетировании" прошел второе чтение ЗакСа

Депутаты Заксобрания Петербурга на заседании 12 февраля приняли во втором чтении законопроект единоросса Дениса Четырбока об «инициативном бюджетировании».

Согласно его положениям, горожане должны получить дополнительную возможность выступать с предложениями по распределению бюджетных средств региона. По словам автора инициативы, вносить свои предложения смогут отдельные граждане, инициативные группы, индивидуальные предприниматели, юридические лица и органы государственной власти.

В первом чтении законопроект был принят в мае 2019 года.

Сергей Еремеев


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