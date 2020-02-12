Петербургский ЗакС снова отложил рассмотрение поправок в закон о митингах

Срок внесения поправок ко второму чтению городского закона о митингах и демонстрациях продлили до 28 февраля по просьбе председателя парламентского комитета по законодательству, единоросса Дениса Четырбока. Об этом 12 февраля объявил спикер Заксобрания Петербурга Вячеслав Макаров в ходе заседания регионального парламента.

Срок внесения поправок в этот законопроект продлевается уже не в первый раз. До этого 15 января его пролонгировали до 14 февраля.

Первое чтение инициативы состоялось более года назад, 6 февраля 2019 года. Проект закона, в частности, должен окончательно закрепить количество городских гайд-парков - мест, где организовать публичное мероприятие можно в упрощенном порядке.

Сергей Еремеев

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