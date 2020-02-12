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12:06

ЗакС объявит благодарность Агапитовой

фото ЗакС политика ЗакС объявит благодарность Агапитовой

Петербургский парламент на заседании 12 февраля поддержал предложение объявить благодарность региональному уполномоченному по правам ребенка Светлане Агапитовой.

Ее полномочия истекут после того, как Заксобрание выберет нового детского омбудсмена. Ожидается, что выборы состоятся на заседании 26 февраля.

На должность претендуют четыре кандидата: вице-губернатор Анна Митянина, сотрудница аппарата ЗакСа Юлия Шик, педагог Ирина Аристова и правозащитница Екатерина Лебедева.

Агапитова работала в должности детского омбудсмена два срока, с декабря 2009 года. Переизбираться вновь ей не позволяет законодательство.

Сергей Еремеев

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