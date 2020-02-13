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16:19

Депутат Иванова предложила защитить от застройки ряд знаковых зеленых территорий

фото ЗакС политика Депутат Иванова предложила защитить от застройки ряд знаковых зеленых территорий

Член фракции КПРФ в Законодательном собрании Петербурга Ирина Иванова внесла поправки в городской закон о зеленых насаждениях общего пользования. Об этом депутат сообщила на своей странице «ВКонтакте» в четверг, 13 февраля.

Коммунистка предлагает защитить от застройки территорию вокруг демонтируемого СКК «Петербургский», на месте которой планируется строительство новой ледовой арены. Ранее концессионер проекта, компания «СКА-Арена», обещал обустроить парк вокруг нового спорткомплекса.

Также, по мнению Ивановой, необходимо увеличить территорию Парка 300-летия Санкт-Петербурга. Депутат предлагает официально присоединить к нему участок, на котором ранее планировалось строительство дендрария и больницы «Согаз».

«Также в зону зеленых насаждений я предлагаю включить так называемый «сквер Астана» на ул. Савушкина, который жители района отстояли от застройки очередным торговым комплексом», - написала парламентарий.

В Петродворцовом районе она предлагает защитить от застройки участок между Ботанической, Ульяновской и Астрономической улицами. Другую поправку Иванова назвала «традиционной»: предложено вернуть в перечень ЗНОП участок в Удельном парке, лишенный охранного статуса ради строительства трассы М-7.


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