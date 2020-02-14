День начала работы ледовой Дороги жизни может стать региональной памятной датой

Депутаты петербургского ЗакСа предложили утвердить новую памятную дату - 22 ноября. В этот день в 1941 году начала работать ладожская ледовая Дорога жизни.

Соответствующий законопроект 14 февраля поддержал парламентский комитет по законодательству.

В Петербурге уже есть несколько официальных памятных дат, связанных с событиями Великой Отечественной войны и блокады. 5 июня - День прорыва морской минной блокады, 9 августа - День окончания Ленинградской битвы, 8 сентября - День памяти жертв блокады. Также в городе празднуются День прорыва блокады Ленинграда (18 января) и День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (27 января).

Сергей Еремеев