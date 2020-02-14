Муниципал
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Муниципал

13:37

Решение суда по выборам в МО «Черная речка» обжаловали истец, ответчик и прокурор

фото ЗакС политика Решение суда по выборам в МО «Черная речка» обжаловали истец, ответчик и прокурор

Сразу три апелляционные жалобы поступили в Приморский районный суд Петербурга на решение об отмене результатов муниципальных выборов по второму избирательному округу МО «Черная речка» (с января 2020 года – МО «Ланское»). В четверг, 13 февраля, последнее заявление на обжалование подали представители истца – партии «Справедливая Россия», сообщил ЗАКС.Ру юрист эсеров Александр Новиков.

Новиков уточнил, что партия намерена добиваться отмены результатов выборов по всем четырем участкам МО «Черная речка», а не только по второму, где вопреки летнему решению того же Приморского суда не зарегистрировали кандидата Павла Чупрунова. По словам юриста, другие представители «Справедливой России», недопущенные до местных выборах, оказались в аналогичной с Чупруновым ситуацией.

- Суд признал существенность данных нарушений, признал то обстоятельство, что это могло повлиять на волеизъявление граждан. Не сделал только главное – не отменил [результаты выборов]. Это как признать, что договор займа был, деньги передавались, но отказать во взыскание средств с должника, - сравнил Новиков.

Также с апелляцией выступили представители избирательной комиссии МО «Черная речка». Они требуют отменить решение районного суда о признании недействительными выборы по второму округу. Свою жалобу сотрудники ИКМО передали еще 6 февраля. В тот же день апелляционное представление отнесли в суд работники прокуратуры.

Напомним, свое решение суд первой инстанции мотивировал тем, что ИКМО муниципалитета «совершила незаконные действия, имеющие своей целью избрание конкретной группы депутатов». В случае вступления этого решения в силу мандатов могут лишиться пять муниципальных депутатов от «Единой России», в том числе родной брат руководителя петербургского отделения партии и спикера ЗакСа Вячеслава Макарова Василий.

О борьбе кандидата от «Справедливой России» Чупрунова за право участвовать в выборах в местный совет МО «Черная речка» читайте в материале ЗАКС.Ру.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

Рейтинг персон в этом материале


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Упоминаемые персоны
Упоминаемые муниципальные округа, рейтинг в этом материале
Упоминаемые муниципальные депутаты, рейтинг в этом материале

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:
15:22 Голунов получил извинения от прокуратуры ЗАО Москвы за незаконное преследование

15:11 Саратовская омбудсмен включила в "группу риска" подростков, увлекающихся аниме и Nirvana

14:46 Поддержавшую полизеков у стен Госдумы активистку оштрафовали

14:45 Муниципал: Глава петербургского муниципалитета хочет прописать в Конституции запрет ЛГБТ и «навальнистов» во власти

14:24 В Кремле считают нормальным, что члены рабгруппы по поправкам не читали Конституцию

14:01 Экс-сенатор Арашуков и экс-министр Абызов стали сокамерниками в "Лефортово"

13:57 Роспотребнадзор сообщил о еще трех сбежавших из Боткина пациентах

13:37 Муниципал: Решение суда по выборам в МО «Черная речка» обжаловали истец, ответчик и прокурор

13:33 Уголовное дело директора ФБК об отказе удалять фильм "Он вам не Димон" поступило в суд

13:06 "Другая Россия" и "Левый фронт" проведут в Москве митинг за референдум по Конституции

12:53 Путин поручил ЦИК заняться подготовкой к голосованию по поправкам в Конституцию

12:33 FT: Власти США уверены, что Дерипаска занимался отмыванием денег в интересах Путина

12:06 Муниципал: Депутата МО "Юго-Запад" Ившину задержали по подозрению в мошенничестве

12:05 Ветераны США приедут в РФ по случаю 75-летия со Дня Победы

11:42 Прокуратура хочет засудить жилкомсервис из-за поскользнувшегося на Энтузиастов пенсионера

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru