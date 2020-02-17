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11:29

Книготорговцы объявили однодневную забастовку солидарности с осужденными по делу «Сети»*

фото ЗакС политика Книготорговцы объявили однодневную забастовку солидарности с осужденными по делу «Сети»*

Тринадцать книжных магазинов из разных городов России 17 февраля прервали работу, чтобы выразить недовольство приговорами, вынесенными пензенским фигурантам дела «Сети».

В акции участвуют петербургские магазины «Порядок слов» и «Все свободны».

Коллектив «Порядка слов» разместил на своей странице «ВКонтакте» картинку со своим логотипом и предупреждением «Мы сегодня закрыты, потому что поддерживаем забастовку книготорговцев». На странице «Все свободны» опубликован текст совместного обращения книжников.

«Перед гражданами нашей страны встал вопрос, а правильно ли мы живем? Конечно, каждый ответственный человек задается подобными вопросами постоянно. Но сегодня он поставлен со всей откровенной жестокой очевидностью. Если не имея прямых доказательств, руководствуясь лишь признаниями, выбитыми под пытками, людям, не совершившим никакого насильственного действия, могут дать 18 лет заключения в лагерях, то, наверное, где-то мы все ошиблись», - говорится в заявлении.

Также в забастовке приняли участие магазины «Пиотровский» в Перми и Екатеринбурге, «Чарли» (Краснодар), «Свидетель» (Тула), «Бакен» (Красноярск), «В порядке» (Ростов-на-Дону), «Князь Мышкин» (Ставрополь), московские магазины «Фаланстер», «Маршак», Dig и Benzine.

Свои обращения по поводу приговоров по делу «Сети» уже опубликовали учёные, учителя, кинематографисты, психологи и другие профессиональные сообщества. В поддержу осужденных выступили многие известные люди, в том числе Владимир Познер, Юрий Дудь, Константин Кинчев.

Напомним, 10 февраля тройка судей Приволжского окружного военного суда на выездном заседании в Пензе приговорила семерых анархистов и антифашистов к тюремным срокам от 6 до 18 лет за участие в «террористическом сообществе «Сеть», которое, по информации ФСБ, готовилось к государственному перевороту. Илья Шакурский и Дмитрий Пчелинцев были осуждены как организаторы сообщества и получили 16 и 18 лет колонии строгого режима соответственно. Они оба ранее неоднократно сообщали, что были вынуждены дать признательные показания под пытками электрическим током. По словам адвокатов, эти показания легли в основу обвинений. Следователи отказались возбуждать уголовные дела по их заявлениям.

25 февраля возобновится рассмотрение петербургского дела «Сети». Его ведет Московский окружной военный суд.

 

*«Сеть» признана террористической организацией и запрещена на территории России.


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