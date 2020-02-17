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17 февраля, 18:55

"Коммунисты России" требуют отставки судьи КС, нелестно высказавшегося об СССР

фото ЗакС политика "Коммунисты России" требуют отставки судьи КС, нелестно высказавшегося об СССР

Псковское отделение партии "Коммунисты России" обнародовало возмущенное обращение к общественности, в котором говорится о необходимости уволить судью Конституционного суда Константина Арановского, позволившего себе нелестно охарактеризовать советский строй. Автор воззвания - секретарь по социальным вопросам местного отделения Вячеслав Евдокименко.

"Это удар в спину, а точнее, пляска на костях тех 27 миллионов Советских граждан, что погибли во время Великой Отечественной войны. И ещё много чего можно сказать о том, кому его слова нанесли удар и оскорбление", - говорится в заявлении.

Евдокименко очень надеется на политическую мудрость президента Владимира Путина, которой хватит для увольнения судьи - для того, чтобы фигура провинившегося никак не компрометировала государство в праздничные дни 75-летия победы в ВОВ.

Вскоре после обнародования решения КС президентский пресс-секретарь Дмитрий Песков тоже не согласился с его содержанием и мнением Арановского.

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