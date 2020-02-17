"Коммунисты России" требуют отставки судьи КС, нелестно высказавшегося об СССР

Псковское отделение партии "Коммунисты России" обнародовало возмущенное обращение к общественности, в котором говорится о необходимости уволить судью Конституционного суда Константина Арановского, позволившего себе нелестно охарактеризовать советский строй. Автор воззвания - секретарь по социальным вопросам местного отделения Вячеслав Евдокименко.

"Это удар в спину, а точнее, пляска на костях тех 27 миллионов Советских граждан, что погибли во время Великой Отечественной войны. И ещё много чего можно сказать о том, кому его слова нанесли удар и оскорбление", - говорится в заявлении.

Евдокименко очень надеется на политическую мудрость президента Владимира Путина, которой хватит для увольнения судьи - для того, чтобы фигура провинившегося никак не компрометировала государство в праздничные дни 75-летия победы в ВОВ.

Вскоре после обнародования решения КС президентский пресс-секретарь Дмитрий Песков тоже не согласился с его содержанием и мнением Арановского.