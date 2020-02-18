Мультипликаторы выступили с письмом в поддержку фигурантов дела "Сети"

Художники, сценаристы, режиссеры и аниматоры выступили с открытым письмом в поддержку фигурантов дела "Сети"*: представители анимационного кино требуют пересмотра приговора для участников уголовного разбирательства. Обращение опубликовала у себя в Facebook художник Анна Романова.

"Каждый человек имеет право на беспристрастное расследование и справедливый приговор. Поэтому невозможно промолчать и остаться в стороне. Мы не хотим жить в страхе за себя и близких. Мы совсем иначе представляем себе жизнь в правовом государстве и справедливый суд. И мы не можем остаться равнодушными к тому, что молодые люди наказаны за преступление, которое они не совершали", - делятся своей позицией мультипликаторы.

Свои подписи под публикацией оставили более ста неравнодушных граждан.

Ранее различные представители профессиональных сообществ высказывали аналогичную позицию относительно "чрезмерно жестокого" приговора фигурантам дела. Например, их поддержали петербургские муниципалы, а российские книготорговцы закрывали свои магазины на один день в знак протеста против преследования молодых людей из Пензы и Петербурга.

Напомним, 10 февраля семерых пензенских антифашистов суммарно приговорили к 86 годам заключения за участие в террористическом сообществе: больше всех - 18 лет колонии строгого режима - получил Дмитрий Пчелинцев, которого сочли организатором "ячейки". Илья Шакурский получил 16 лет, Андрей Чернов - 14, Максим Иванкин - 13, Михаил Кульков - 10, Василий Куксов - 9, Арман Сагынбаев - 6 лет.

Дело "Сети" было возбуждено в конце 2017 года. Десятерых молодых людей, которые увлекались страйкболом и обсуждали власть, обвинили в участии в террористической организации, подготовке к свержению власти и планах провозгласить "анархическое государство". Большинство обвиняемых заявили, что были вынуждены дать показания под пытками, в том числе электрическим током.

Дела последних участников разбирательства - жителей Петербурга Виктора Филинкова и Юлия Бояршина - пока рассматриваются. Заседание состоится 25 февраля. Пока проводится фоноскопическая экспертиза: для нее Филинков в суде подробно рассказал, как его пытали, выбивая признательные показания.

*"Сеть" признана террористической организацией и запрещена в РФ.