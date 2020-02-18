Организаторы петербургского эко-митинга сделали четвертую попытку его согласовать

Оргкомитет митинга на тему экологических проблем севера Петербурга 17 февраля подал очередную, уже четвертую заявку на проведение этой акции, сообщила ЗАКС.Ру руководитель аппарата бюро регионального совета «Справедливой России» Кристина Черемных.

Изначально акцию в парке Озеро Долгое планировалось провести 9 февраля, но из-за замечаний чиновников к тексту заявки ее дважды переносили и в конечном итоге решили провести 22 февраля. По словам Черемных, 17 февраля она получила очередной отказ от комитета, в котором говорится, что на 22 февраля с 10-00 до 16-00 в парке запланирован праздник «Скандинавская ходьба на Озере Долгом». Заявители в ответ указали, что намерены начать свою акцию с 16-30.

Кроме того, Черемных отметила, что представители комитета вновь указали на ошибки в тексте уведомления. Она считает, что отказы в согласовании публичных мероприятий в Петербурге стали тенденцией.

- В принципе, сейчас по всем мероприятиям – по маршу Немцову и другим митингам – комитет находит предлоги для отказа. Хотя в таком же формате подавались уведомления раньше - все точно так же - и текст комитет устраивал. Сейчас он находит любые придирки, чтобы не согласовать, - добавила заявительница.

Руководитель петербургского отделения «Справедливой России» Марина Шишкина рассказала ЗАКС.Ру, что намерена обращаться в суд, если комитет откажет в четвертый раз.

Ранее организаторы акции утверждали, что одной из центральных ее тем станет возможное строительство мусороперерабатывающих предприятий в поселке Левашово. В число заявителей акции, помимо руководителей петербургского отделения эсеров, вошли местные активисты и депутаты городского Заксобрания Борис Вишневский, Максим Резник и Надежда Тихонова.

Напомним, на 22 февраля в Петербурге также запланирован митинг солидарности с осужденными по «пензенскому делу», инициаторами которого выступили ряд левых организаций. Они изначально планировали провести свою акцию в гайд парке на площади Ленина, но комитет эту площадку не согласовал и предложил перенести мероприятие в парк Екатерингоф.

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.