В Туле полиция посетила владелицу книжного, поддержавшую фигурантов дела "Сети"

Тульские правоохранители потребовали объяснений у владелицы книжного магазина "Свидетель" Ирины Рогачевой из-за её открытой поддержки фигурантов дела "Сети"*, пишет Znak.com.

Всё началось с того, что Рогачеву поймал на улице полицейский, попросивший дождаться приезда опергруппы у входа в магазин.

"Он попытался меня удерживать, придерживал дверь. Но мне удалось выйти, я пошла к остановке общественного транспорта. По пути полицейский звонил своим коллегам, интересовался, почему они так медленно едут. В итоге я села в автобус и уехала", - пояснила женщина.

Сегодня утром Рогачевой позвонили из отдела полиции и обязали явиться для дачи объяснений.

"Я отказалась. Сказала, что не пойду без письменного приглашения", - заключила она.

Напомним, накануне российские книжные магазины закрывались на день в знак поддержки участников уголовного разбирательства.

10 февраля семерых пензенских антифашистов суммарно приговорили к 86 годам заключения за участие в террористическом сообществе: больше всех - 18 лет колонии строгого режима - получил Дмитрий Пчелинцев, которого сочли организатором "ячейки". Илья Шакурский получил 16 лет, Андрей Чернов - 14, Максим Иванкин - 13, Михаил Кульков - 10, Василий Куксов - 9, Арман Сагынбаев - 6 лет.

*"Сеть" признана террористической организацией и запрещена в РФ.