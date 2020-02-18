Прокуратура просит отправить фигуранта "московского дела" Баршая в колонию на 3,5 года

Прокуратура на заседании Мещанского суда Москвы запросила для фигуранта «московского дела» Андрея Баршая 3,5 года лишения свободы, передает «Медиазона».

Представительница гособвинения считает, что отягчающих или смягчающих обстоятельств нет, но просит учесть ситуацию в семье и хроническое заболевание. При этом проходящий потерпевшим Александр Козлов заявил, что к Баршаю у него нет претензий и он бы «хотел ограничиться условным сроком».

Баршая обвиняют в применении насилия к представителю власти, как и других фигурантов «московского дела». По версии следствия, он на митинге 27 июля в Москве с разбега толкнул правоохранителя в спину. Адвокаты настаивали на том, что Баршай мог сделать это в состояние аффекта, в которое его привели действия потерпевшего.

В ноябре аршай заявил о появлении у него суицидальных мыслей в СИЗО. В декабре после экспертизы психиатры признали его вменяемым.