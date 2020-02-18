В Туле прокуратура по просьбе центра "Э" проверит поддержавший бойкот по делу "Сети" книжный

Тульская прокуратура изучит содержимое местного книжного магазина "Свидетель" на предмет наличия "экстремистских материалов": соответствующая просьба поступила от регионального центра "Э". О проверке известила в беседе с "МБХ медиа" владелица маркета Ирина Рочева.

"Звонила помощник прокурора. По запросу Центра „Э“ они будут проверять магазин на экстремизм (содержание материалов). О дате проверки сообщат мне письменно. Каким именно образом они будут проверять магазин, пока не ясно", - пояснила женщина.

Ранее с Рочевой трижды пытались связаться местные полицейские: всякий раз она отказывалась, ссылаясь на 51 статью Конституции.

Накануне "Свидетель" закрывался на один день в знак протеста против приговора, вынесенного участникам уголовного разбирательства по делу "Сети"*. Также Рочева выходила поддержать фигурантов пикетом.

10 февраля семерых пензенских антифашистов суммарно приговорили к 86 годам заключения за участие в террористическом сообществе.

*"Сеть" признана террористической организацией и запрещена в РФ