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19:08

Союз журналистов Петербурга требует от Генпрокуратуры опротестовать приговор по делу "Сети"*

фото ЗакС политика Союз журналистов Петербурга требует от Генпрокуратуры опротестовать приговор по делу "Сети"*

Союз журналистов Петербурга и Ленобласти потребовал от Генпрокуратуры проверить законность приговора фигурантам дела «Сети» в Пензе и опротестовать его, заявление опубликовано на сайте СЖ.

В СЖ напомнили, что осужденные «много раз заявляли о пытках, с помощью которых были получены признательные показания». Корреспондент «Новой газеты в Петербурге» Татьяна Лиханов изучила материалы дела – 75 томов – и материалы экспертиз и сообщила,  что среди доказательств обвинения есть материалы с признаками монтажа, документы, созданные пользователем с никнеймом, который совпадает с фамилией оперативника УФСБ в Пензе, которого фигуранты упоминали в заявлениях о пытках, он же участвовал в редактировании файлов после ареста подсудимых и до офциального осмотра следователем под протокол.

«Учитывая свидетельства о пытках и то, что осужденные не совершили никаких реально опасных деяний, Союз журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области требует от Генеральной прокуратуры в соответствии со ст. 36. Федерального Закона от 17.01.1992 №2202-1 "О прокуратуре РФ" провести проверку материалов дела, законности вынесения приговора по этому делу и принести протест на приговор», - подчеркнули в СЖ.

10 февраля фигурантов дела «Сети» в Пензе приговорили в общей сложности к 86 годам колонии по обвинению в участии в террористическом сообществе. В  основу приговора легли признательные показания фигурантов: сами подсудимые заявили, что были вынуждены дать показания под пытками, в том числе электрическим током. Правозащитники фиксировали следы пыток на их телах. Однако суд счел, что подсудимые ввели в заблуждение общественность своим «благодетельным» поведением.

Ожидать результатов апелляции ранее предложил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. При этом он заявил, что вопросом проверки заявлений о пытках подсудимых Кремль не занимается, но «принимает к сведению» резонанс вокруг дела. 

*«Сеть» признана террористической организацией и запрещена на территории России

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