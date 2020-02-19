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12:03

Сотня петербургских мундепов просит Беглова согласовать марш Немцова

фото ЗакС политика Сотня петербургских мундепов просит Беглова согласовать марш Немцова

Сто муниципальных депутатов Петербурга обратились к губернатору Александру Беглову с требованием согласовать марш памяти Бориса Немцова, сообщили «Объединенные демократы».

По словам муниципалов,они поддерживают своих избирателей «в их намерении провести заявленную акцию там, где они запланировали» и требуют согласовать марш в центре города.

«Все, что не запрещено законом, имеет право на жизнь в Петербурге. Напоминаем вам, что заявка на уличное мероприятие носит уведомительный характер. Задача исполнительной власти – обеспечить порядок на мероприятии, позаботиться о безопасности граждан», - подчеркнули муниципалы.

Мундепы рассчитывают на поддержку Беглова «в соблюдении права граждан на свободу собраний, права на высказывание своего мнения в той форме, которая не противоречит российскому законодательству».

Накануне заявители марша Немцова направили в Смольный дополнение к уведомлению, в котором они настаивают на проведения акции в формате демонстрации, а не митинга – и не в Удельном парке, как ранее предложили городские власти.

Бывший губернатор Нижегородской области и первый вице-премьер правительства России Борис Немцов был убит киллером в центре Москвы на Большом Москворецком мосту 27 февраля 2015 года. С тех пор каждый год в городах России проходят марши памяти Немцова примерно в это время.

Мэрия Москвы уже согласовала марш Немцова в столице. Смольный же каждый раз отказывается согласовать шествие и соглашается только на формат митинга.


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