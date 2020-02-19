Вишневский разозлил Макарова заявлением о жульничестве

Спикер петербургского Заксобрания Вячеслав Макаров повысил голос на лидера фракции «Яблоко» Бориса Вишневского в конце состоявшегося 19 февраля пленарного заседания.

После рассмотрения всех вопросов повестки «яблочник» возмутился с трибуны, что ему не дали задать вопрос руководителю петербургского управления МВД Роману Плугину. Полицейский генерал выступил перед депутатами несколькими часами ранее.

К Плугину успели обратиться только пять представителей «Единой России». Когда настала очередь оппозиционеров, Макаров поблагодарил докладчика и объявил перерыв. Спикер сослался на регламент - на часах на тот момент было 12:00, в это время ЗакС обычно прекращает работу на ближайший час.

Вишневский напомнил, что Макаров попросил записываться для выступлений сразу после того как он произнесет фамилию Плугина, объявляя вопрос повестки.

- В ту же микросекунду я нажал кнопку и оказался десятым, - заявил Вишневский, добавив, что считает себя жертвой жульничества.

Услышав эти слова Макаров, на несколько секунд отключил «яблочнику» микрофон, а через некоторое время выступил сам, резким голосом попросив возмутившегося депутата «не терять берегов».

- Уж кого-кого, а вас тут пестуют как маленьких детей, - отметил спикер.

Он также подчеркнул, что ни разу не было такого, чтобы в работе городского ЗакСа «было что-то не так».

После окончания заседания Макаров попросил Вишневского подойти к нему и некоторое время разговаривал с депутатом на повышенных тонах.

Сергей Еремеев

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