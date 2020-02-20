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11:57

Активисты недовольны "отпиской" Никешина относительно перечня ЗНОП

фото ЗакС политика Активисты недовольны "отпиской" Никешина относительно перечня ЗНОП

Координатор "Зеленой коалиции" Красимир Врански получил официальный ответ от депутата ЗакСа Сергея Никешина на свое письмо, касающееся застройки в зеленых зонах, не внесенных в список ЗНОП. Ответ активиста совершенно не удовлетворил, он интерпретировал его как "посылание" градозащитников подальше.

"Депутату Никешину (вернее, его помощникам), даже лень составить отписку по всем поставленным вопросам. Они взяли три проблемы из преамбулы, и набарабанили на компе стандартное меню: инвентаризация, надо строить, и не лезьте в дела ЗАКСа, это вам не по чину. На конкретные вопросы по каждой горячей точке не стали даже заморачиваться с ответом", - посетовал активист на странице коалиции.

Следующая стадия общения между властью и обществом, иронизирует Врански, это ответы в духе "приняли к сведению".

Три самых известных "проблемных" объекта последнего времени, связанные с отсутствием зеленых зон в ЗНОП, это "сад на Неве", СКК и здание бывшей медсанчасти №1 на улице Одоевского.


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