Активисты Красносельского района удручены прошедшим отчетом администрации

Ежегодный отчет администрации Красносельского района перед жителями прошел в форме встречи-праздника "для своих" и практически не дал ответов на наболевшие вопросы, с сожалением поделились своими впечатлениями авторы паблика "Я Гражданин". Не устроило их почти все - начиная с рабочего времени, в которое мероприятие было организовано, из-за чего прийти смогли только пенсионеры.

"Это был «пир во время чумы», а за окном – грязь, лужи, разруха. И уже который год о каком-то «развитии» всё говорят и говорят в этих стенах для ушей «своих». Южно-Приморский парк заброшен, церковь расширяет свои угодья. Люди уже на митинги выходят! Терпение лопается. Жемчужный пляж хотят практически уничтожить магистралью, школы не строят повсеместно", - перечислили часть своих претензий недовольные граждане.

По словам активистов, плохо обстоят дела и в сфере социальной защиты, в то время как курирующую сферу чиновницу очень сложно найти. В целом, резюмируется в тексте, общение с администрацией превратилось в сплошную "показуху".

Параллельно с чиновничьим отчетом на Юго-Западе проводился отчет главы Центрального района, и местные активисты, зачастую ему оппонирующие, на сей раз признали, что встреча прошла конструктивно и что от граждан ничего не пытались скрывать.