18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

13:54

Эсеры намерены согласовать экомитинг на севере Петербурга через Горсуд

фото ЗакС политика Эсеры намерены согласовать экомитинг на севере Петербурга через Горсуд

За день до намеченного на 22 февраля в парке Озеро Долгое, но так и не согласованного администрацией Петербурга митинга на тему экологических проблем Приморского района Петербурга, представители «Справедливой России» не оставляют попыток провести акцию.

В пятницу, 21 февраля, эсеры подали в Горсуд жалобу на решение Смольнинского районного суда, накануне отказавшегося обязать комитет по вопросам законности согласовать экомитинг. Юрист петербургского отделения партии Александр Новиков сообщил ЗАКС.Ру, что ожидает рассмотрение апелляции поздно вечером.

По его словам, суд первой инстанции признал незаконными претензии комитета к оформлению заявок организаторов митинга, однако учел доводы чиновников о том, что в заявленном месте запланированы другие мероприятия. Эсерам изначально отказывались согласовать акцию из-за праздника скандинавской ходьбы. Заявители уточнили, что готовы провести свой митинг утром, до начала районного мероприятия. После этого представители комитета заявили, что утром запланирован еще один праздник «Джаз для души». 

- С точки зрения администрации Приморского района, проведение этого мероприятия потребует всей площади парка. Там, напомню, 9 гектар. Для нас даже закуточка не найдется, чтобы провести митинг на 500 человек, - посетовал Новиков.

По его мнению, чиновники просто не хотят, чтобы кто-то митинговал на тему экологических проблем севера города.

- Это намеренное воспрепятствование в проведении публичного мероприятия. Мы подали свое уведомление гораздо раньше, чем где-то появилась информация о «Джазе для души», - отметил юрист.     

Напомним, в рамках акции в парке Озеро Долгое организаторы планировали, в частности, затронуть тему возможного строительства мусороперерабатывающих предприятий в поселке Левашово. Они подали четыре уведомления на проведение митинга в комитет по вопросам законности, несколько раз переносили дату и время начала мероприятия, но так и не смогли добиться согласования.  

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

14:34 Организаторы петербургского марша Немцова оспорят в суде отказ в его проведении

12:57 Суд прекратил дела участников шествия коммунистов к "Авроре" 7 ноября

19 февраля, 18:41 Смольный согласовал митинг левых сил, посвященный делу "Сети"*

19 февраля, 12:44 Оппозиционным депутатам не дали задать вопросы главному полицейскому Петербурга

19 февраля, 12:03 Сотня петербургских мундепов просит Беглова согласовать марш Немцова

19 февраля, 11:27 МВД: В Петербурге за год состоялось 27 несогласованных уличных акций

18 февраля, 20:18 Заявители марша Немцова в Петербурге настаивают на формате демонстрации

18 февраля, 12:02 Организаторы петербургского эко-митинга сделали четвертую попытку его согласовать

17 февраля, 16:10 Борьба за Конституцию накрылась ведром

17 февраля, 11:12 В Зеленогорске провели экопрогулку против строительства "мусорных" объектов


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:
17:58 Навальный оплатил штраф за за отказ удалять расследование о закупках продуктов для Росгвардии

17:41 В Петербурге открылся второй офис "ВКонтакте"

17:20 Активисты Центрального района запугали организаторов очередной "финской ярмарки"

16:54 Яблочники хотят дополнить Конституцию поправкой о недопустимости пыток

16:41 Валерия собирается создать свою партию "Сильные женщины"

16:07 СК и губернатор Мурманской области подтвердили задержание замглавы Минимущества Бунтова

15:26 Экс-председатель комитета по туризму организует частный цирковой фестиваль

15:10 В Ленобласти выросли численность населения и зарплаты у бюджетников

14:51 СК просит освободить из-под стражи фигуранта дела Голунова, "сдавшего" начальника

14:45 Навальный объяснил, чем именно вредны партии Прилепина и Шнурова

14:34 Организаторы петербургского марша Немцова оспорят в суде отказ в его проведении

14:18 В Доме архитектора откроют выставку работ творческого конкурса для детей-сирот

14:16 В РПЦ призвали атеистов смириться со включением Бога в текст Конституции

13:54 Эсеры намерены согласовать экомитинг на севере Петербурга через Горсуд

13:52 Цивилев просит у Смольного помощи в проведении выставок бездомных животных

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru