18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

14:34

Организаторы петербургского марша Немцова оспорят в суде отказ в его проведении

фото ЗакС политика Организаторы петербургского марша Немцова оспорят в суде отказ в его проведении

Смольнинский районный суд Петербурга во вторник, 25 февраля, рассмотрит иск организаторов марша памяти Бориса Немцова к городскому комитету по вопросам законности, сообщила ЗАКС.Ру юрист «Правозащиты Открытки» Анастасия Буракова.

Оргкомитет акции предложил городским властям девять вариантов проведения шествия, в том числе от станции метро «Горьковская» до Маросова поля и по Невскому проспекту, от площади Восстания до Дворцовой площади. В ответ чиновники заявили, что по всем предложенным маршрутам ведутся ремонтные работы и предложили провести демонстрацию по тропинкам Удельного парка. Ранее шествовать по такому маршруту в Петербурге соглашались только участники «Русского марша».

Заявители марша Немцова настояли на формате демонстрации в центральной части города. Около сотни депутатов из различных муниципальных советов города поставили подписи под обращением к губернатору Александру Беглову с просьбой согласовать акцию в приемлемом месте.

Начало судебного заседания по иску оргкомитета намечено на 14-00.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

Рейтинг персон в этом материале


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

13:54 Эсеры намерены согласовать экомитинг на севере Петербурга через Горсуд

12:57 Суд прекратил дела участников шествия коммунистов к "Авроре" 7 ноября

19 февраля, 18:41 Смольный согласовал митинг левых сил, посвященный делу "Сети"*

19 февраля, 12:44 Оппозиционным депутатам не дали задать вопросы главному полицейскому Петербурга

19 февраля, 12:03 Сотня петербургских мундепов просит Беглова согласовать марш Немцова

19 февраля, 11:27 МВД: В Петербурге за год состоялось 27 несогласованных уличных акций

19 февраля, 11:05 Новые мировые судьи Петербурга не слышали о деле "Сети"* и политрепрессиях в России

18 февраля, 20:18 Заявители марша Немцова в Петербурге настаивают на формате демонстрации

18 февраля, 12:02 Организаторы петербургского эко-митинга сделали четвертую попытку его согласовать

17 февраля, 16:10 Борьба за Конституцию накрылась ведром


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:
17:58 Навальный оплатил штраф за за отказ удалять расследование о закупках продуктов для Росгвардии

17:41 В Петербурге открылся второй офис "ВКонтакте"

17:20 Активисты Центрального района запугали организаторов очередной "финской ярмарки"

16:54 Яблочники хотят дополнить Конституцию поправкой о недопустимости пыток

16:41 Валерия собирается создать свою партию "Сильные женщины"

16:07 СК и губернатор Мурманской области подтвердили задержание замглавы Минимущества Бунтова

15:26 Экс-председатель комитета по туризму организует частный цирковой фестиваль

15:10 В Ленобласти выросли численность населения и зарплаты у бюджетников

14:51 СК просит освободить из-под стражи фигуранта дела Голунова, "сдавшего" начальника

14:45 Навальный объяснил, чем именно вредны партии Прилепина и Шнурова

14:34 Организаторы петербургского марша Немцова оспорят в суде отказ в его проведении

14:18 В Доме архитектора откроют выставку работ творческого конкурса для детей-сирот

14:16 В РПЦ призвали атеистов смириться со включением Бога в текст Конституции

13:54 Эсеры намерены согласовать экомитинг на севере Петербурга через Горсуд

13:52 Цивилев просит у Смольного помощи в проведении выставок бездомных животных

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru