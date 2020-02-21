Организаторы петербургского марша Немцова оспорят в суде отказ в его проведении

Смольнинский районный суд Петербурга во вторник, 25 февраля, рассмотрит иск организаторов марша памяти Бориса Немцова к городскому комитету по вопросам законности, сообщила ЗАКС.Ру юрист «Правозащиты Открытки» Анастасия Буракова.

Оргкомитет акции предложил городским властям девять вариантов проведения шествия, в том числе от станции метро «Горьковская» до Маросова поля и по Невскому проспекту, от площади Восстания до Дворцовой площади. В ответ чиновники заявили, что по всем предложенным маршрутам ведутся ремонтные работы и предложили провести демонстрацию по тропинкам Удельного парка. Ранее шествовать по такому маршруту в Петербурге соглашались только участники «Русского марша».

Заявители марша Немцова настояли на формате демонстрации в центральной части города. Около сотни депутатов из различных муниципальных советов города поставили подписи под обращением к губернатору Александру Беглову с просьбой согласовать акцию в приемлемом месте.

Начало судебного заседания по иску оргкомитета намечено на 14-00.

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