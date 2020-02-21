Навальный оплатил штраф за за отказ удалять расследование о закупках продуктов для Росгвардии

Алексей Навальный в своем Instagram сообщил, что оплатил свой штраф в 5 тысяч рублей за отказ удалить расследование о закупках продовольствия для сотрудников Росгвардии.

Навальный пошутил, что хоть и «говорят, расследования ФБК ни к чему не приводят», но «один человек уже наказан». «Это я. Меня оштрафовали на 5 тысяч рублей за то, что я выпустил такое расследование», - добавил он.

Навальный, согласно решению суда, был обязан удалить ролик и опубликовать опровержение сведений. Он этого так и не сделал. О штрафе, который назначил мировой судья судебного участка № 257 в Марьино, стало известно в конце января.

Фонд борьбы с коррупцией опубликовал расследование о закупках Росгвардии в 2018 году. В нем утверждалось, что мясокомбинат «Дружба народов» поставляет продукты службе по завышенным ценам. Мясокомбинат подал на Навального в суд и выиграл его.