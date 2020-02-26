Макаров: Брак - это союз мужчины и женщины

Спикер Заксобрания Петербурга Вячеслав Макаров считает, что брак должен быть союзом мужчины и женщины, а детей стоит воспитывать в семьях. Эти заявления председатель парламента сделал на брифинге 26 февраля, когда его попросили прокомментировать выборы детского омбудсмена Петербурга.

- Мама - это святое, - также отметил Макаров.

По его мнению, уполномоченный по правам ребенка должен "исходить из принципов справедливости, добродушности, сердечности". Рассуждая о состоявшихся в ЗакСе выборах детского омбудсмена, он назвал имя только одной кандидатки - сотрудницы аппарата городского парламента Юлии Шик.

Напомним, во второй тур голосования вышли Шик и вице-губернатор Петербурга Анна Митянина.

Сергей Еремеев

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