ЗакС поддержал проект Беглова о компенсации для будущих первоклассников из многодетных семей

Депутаты городского парламента Петербурга одобрили в первом чтении законопроект губернатора Александра Беглова о внесении изменений в Социальный кодекс города с целью поддержки многодетных семей. За инициативу проголосовало 43 парламентария.

Как указано в пояснительной записке, документ предполагает помощь тем многодетным семьям, в которых есть воспитанники детских садов, зачисленные в первый класс. «Компенсационную выплату для будущих первоклассников предполагается предоставлять на основании справки из образовательной организации или приказа о зачислении на обучение в первый класс», - сообщается в записке.

Представитель губернатора в Законодательном собрании Юрий Шестериков на заседании парламента 26 февраля обратил внимание депутатов, что за компенсацией в размере 4467 рублей родители смогут обратиться еще до начала учебного года, то есть средства можно будет получить еще до того, как ребенок пойдет в школу, и потратить их на форму. В настоящее время такая мера поддержки предоставляется только детям, которые уже являются школьниками.

Депутат от «Справедливой России» Надежда Тихонова с трибуны ЗакСа напомнила, что многодетным семьям требуются средства не только на школьную форму, к примеру, но и на спортивную одежду для занятий физкультурой. Она предложила уточнить размер компенсации и конкретные цели, на что она выдается родителям. По словам Надежды Тихоновой, в некоторых регионах такая компенсация для многодетных семей доходит до 10 тысяч рублей.

Поправки к губернаторскому законопроекту ЗакС будет принимать до 18 марта.

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