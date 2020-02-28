Комитет по вопросам законности предложил уменьшить число мест для проведения акций до четырех

Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности предложил сократить количество мест для проведения публичных мероприятий с восьми до четырех. Соответствующее заявление озвучил представитель ведомства Александр Воробьев на заседании комитета по законодательству ЗакСа 28 февраля, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

По словам Воробьева, комитет проанализировать все поданные заявки на проведение акций в 2019 году. Большая часть из них прошла на площади Ленина, заявил представитель ведомства. Он добавил, что также заявления подавали на Удельный парк, Полюстровский парк и парк Екатерингоф. Поэтому, считает Воробьев, для сохранения бюджетных средств, которые уходят на оборудование специальных мест для акций, целесообразно уменьшить количество этих мест с восьми до четырех. Он добавил, что это не означает, что нельзя подавать заявку на проведение акций в других местах.

Присутствовавшие оппозиционные депутаты возразили, что на практике это не работает: акции удается согласовывать только в специально определенных местах. Глава комитета ЗакСа Денис Четырбок отметил, что речь пока идет только о финансовом вопросе.

Большинство членов комитета по законодательству ЗакСа проголосовало за предложение ведомства. Вопрос принят в работу, подытожил Четырбок.

София Саттарова

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