Вишневский: Для учебников нынешняя власть - мелкие деятели эпохи Немцова

Депутат ЗакСа от петербургского "Яблока" Борис Вишневский выступил на траурном мероприятии, посвященном пятилетней годовщине со дня убийства демократического политика Бориса Немцова.

"О нынешних правителях России в будущих учебниках истории будут писать, как о мелких политических деятелях эпохи Немцова", - заявил "яблочник".

Речь взял и коллега Вишневского по парламенту, Максим Резник.

"Идет битва за страну, битва с упырями. В этой битве потери неизбежны. В этой битве каждый должен ценить другого, пусть отличающегося, пусть из другой партии. Это говорил Борис: "Мы обречены быть вместе", - напомнил он.

Собравшиеся люди в количестве около двух тысяч человек время от времени, как сообщает корреспондент ЗАКС.Ру, кричат "Путина в отставку" и "Мишустина в отставку".

"Группа помощи задержанным" утверждает, что в разное время в ходе акции уже задержали четверых. Двое из них поплатились за баннер "Свободу политзаключенным".

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