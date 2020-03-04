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4 марта, 17:02

Третий год подряд Макаров «играет в декаданс» перед 8 марта

фото ЗакС политика Третий год подряд Макаров «играет в декаданс» перед 8 марта

Поздравляя журналисток и сотрудниц аппарата Заксобрания с наступающим Международным женским днем, председатель петербургского парламента Вячеслав Макаров процитировал французского поэта Шарля Бодлера. За последние семь лет он делает этот минимум в пятый раз.

- Говорят, что женщины – это приглашение к счастью, - начал спикер ЗакСа свою поздравительную речь на брифинге 4 марта.

Точно так же свое поздравление он начинал и на брифинге год назад. Фразу «Женщина - это приглашение к счастью» в том же 2019 году употреблял другой депутат-единоросс Сергей Купченко. Судя по сайту петербургского отделения «Единой России», выступая перед жительницами муниципального образования № 15, он присвоил этот афоризм Вячеславу Макарову. 

kupchenko.JPG (153 KB)Скан: spb.er.ru

На самом деле авторство этого выражения принадлежит французскому поэту-декаденту Шарлю Бодлеру, написавшему эти слова еще в позапрошлом веке. Фраза часто встречается в сборниках афоризмов и на развлекательных интернет-сайтах. Нередко она звучит и на мероприятиях с участием представителей петербургского отделения «Единой России». Макаров произносил эти слова и в 2018 году. По сообщению «Петербургского дневника», он говорил их в Ледовом дворце на празднике в честь Международного женского дня. 

В 2017 году по неизвестным ЗАКС.Ру причинам о «приглашении к счастью» он решил не напоминать. Макаров предпочел старую европейскую пословицу «Бог не успевал быть повсюду, и тогда он создал матерей». 

Но до этого в канун первого праздника весны цитата Бодлера звучала из уст председателя парламента неоднократно. Известно, что в 2016 году он произнес эти слова на концерте в ДК «Ленсовета»,  а в 2014 году – в БКЗ «Октябрьский»

Отметим, что на Бодлера перед 8 марта ссылаются и другие единороссы. Например, на первой полосе мартовского номера газеты «Малая Охта» за 2013 год фразой о «приглашении к счастью» жительниц муниципалитета поздравлял глава «Малой Охты» Дмитрий Монахов. 

Сергей Еремеев


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