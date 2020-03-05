Прием документов на участие в довыборах в ЗакС начнется 13 марта

Санкт-Петербургская избирательная комиссия на заседании 5 марта определила календарный план работы по организации и проведению довыборов в Законодательное собрание по 21 округу, передаёт корреспондент ЗАКС.Ру.

Член ГИК Марина Жданова зачитала предложенный план. Она сообщила, что решение о назначении довыборов будет опубликовано 10 марта. По словам члена ГИК, приём документов у кандидатов начнётся с 13 марта и продлится до 21 апреля.

Ранее на заседании 5 марта ГИК назначил довыборы на 7 июня.

Напомним, в ночь на 11 июня 2019 года скончался депутат ЗакСа Павел Зеленков. Он представлял в парламенте 21 округ.

София Саттарова

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